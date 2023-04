Jadwal Bola Senin 3 April 2023: Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin malam hingga Selasa dinihari, 3-4 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia.

Di Liga Inggris akan hadir laga Everton vs Tottenham yang merupakan akhir dari rangakian jadwal pekan ke-29. Ini akan menjadi bentrokan tim papan bawah dan papan atas.

Everton masih terpuruk di zona degradasi. Mereka menempati posisi ke-18 klasemen dengan nilai 26. Adapun Tottenham ada di posisi kelima dengan nilai 43. Pada putaran pertama Liga Inggris musim ini, Tottenham mengalahkan Everton 2-0.

Dari Liga Spanyol, ada laga Valencia Vs Rayo Vallecano. Sedangkan Liga Italia akan menampilkan pertandingan Empoli vs Lecce dan Sassuolo vs Torino.

Dari dalam negeri, di ajang Liga 1, akan berlangsung satu laga pekan ke-32. Borneo FC akan menjamu Bali United. Borneo ada di posisi keempat klasemen dengan nilai 51, unggul selisih gol dari Bali United.

Simak jadwal selengkapnya:

Liga 1

(Pekan ke-32)

20:30 Borneo FC vs Bali United (Indosiar, Vidio)

Liga Inggris

(Pekan Ke-29, live Vido)

02:00 Everton vs Tottenham.

Liga Spanyol

(Pekan Ke-27, live Bein Sport, Vidio)

02:00 WIB Valencia Vs Rayo Vallecano

Liga Italia

(Pekan Ke-29, live Bein Sport, Vidio)

23:30 Empoli vs Lecce

01:45 Sassuolo vs Torino.

