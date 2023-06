David Beckham vs Lionel Messi: Siapa Lebih Kaya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi akan menandatangani kontrak dengan Inter Miami milik David Beckham dalam beberapa hari ke depan, tetapi siapakah dari dua bintang tersebut yang memiliki kekayaan lebih besar?

Sebelumnya, mereka berada di tim berbeda yang bersaing ketat, yaitu Real Madrid dan Barcelona. Sekarang Beckham dan Messi akan berada di pihak yang sama. Pemilik Inter Miami itu, bersama dengan Jorge Mas, telah berhasil merekrut maestro Argentina, yang dianggap sebagai salah satu pemain terhebat yang pernah ada dalam permainan ini.

Kedatangan Messi sudah dekat. Seperti dilansir AS pada Selasa, 27 Juni 2023, dalam beberapa hari ke depan, bintang Piala Dunia 2022 itu diharapkan tiba di Miami untuk menandatangani kontraknya dan sejauh ini menjadi rekrutan terbesar waralaba, jika bukan yang terbesar dalam sejarah MLS, yang paling mendapat publikasi di seluruh dunia.

Tidak ada penandatanganan yang menyebabkan kehebohan sejak Beckham meninggalkan Real Madrid untuk bergabung dengan Los Angeles Galaxy pada 2007. Tahun itu, ia menjadi pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah MLS dengan gaji $6,5 juta per tahun. Kedatangan Messi tidak diragukan lagi telah membangkitkan lebih banyak harapan.

Seperti yang diungkapkan jurnalis Joe Pompliano, Beckham memperoleh lebih dari US$ 500 juta saat bermain dengan Angelenos, dan, menurut portal Celebrity Net Worth, kekayaannya hari ini mencapai US$ 450 juta atau Rp 6,74 triliun.

Bagaimana itu dibandingkan dengan Messi? Kekayaan mantan pemain PSG itu diperkirakan mendekati US$ 600 juta, angka yang dapat dengan mudah terus meningkat karena kontrak bintang Argentina itu di Inter Miami mencakup potongan keuntungan dari penjualan kaus dan hak siar televisi.

Messi akan membawa pulang gaji yang belum pernah diterima pemain MLS mana pun. Menurut beberapa sumber, dia akan mendapatkan angka antara US$ 40 juta dan US$ 50 juta per tahun dan itu belum termasuk pendapatan sponsor dan tambahan lain yang termasuk dalam kontraknya.

