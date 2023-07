Bursa Transfer: Tinggalkan Chelsea, Christian Pulisic Gabung dengan AC Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Bursa transfer di Eropa tidak berhenti dan Jumat, 7 Juli 2023, AC Milan mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk pemain sayap Amerika Serikat, Christian Pulisic. Marca melaporkan pada Jumat bahwa pemain yang mendapat julukan Kapten Amerika itu menjadi "rossoneri" dari musim 2023-2024. Kepindahan Pulisic ke Liga Italia juga disebutkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano dalam unggahan media sosialnya.

Menurut laporan media Italia, tim London akan menerima imbalan lebih dari 20 juta euro untuk melanjutkan restrukturisasi tim setelah hasil yang buruk di Liga Premier 2022-2023. Gelandang Inggris Ruben Loftus-Cheek juga akan meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan Milan, seperti yang dilakukan rekan senegaranya Fikayo Tomori pada 2021.

Christian Pulisic to AC Milan, here we go! Deal in place between clubs as Chelsea accepted conditions of final bid. #ACMilan

Personal terms agreed weeks ago as the player only wanted Milan — pushing for this new chapter.

Medical/travel being scheduled. pic.twitter.com/E49z8U4dVB