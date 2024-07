Profil Muhammad Kafiatur Rizky, Kunci Lini Tengah Timnas U-19 Indonesia dan Spesialis Bola Mati Didikan Firman Utina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Muhammad Kafiatur Rizky menjadi salah satu pemain kunci pada duel Timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste dalam laga terakhir grup A ASEAN U-19 Boys Championship atau Piala AFF U-19 2024 hari Selasa, 23 Juli 2024. Ia sukses mencetak satu gol dan tiga assist dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 6-2 tersebut.

Berkat penampilannya, Kafiatur pun dinobatkan sebagai Man of the Match alias pemain terbaik dalam laga tersebut. Gelandang asal klub Dewa United itu merasa senang dapat berkontribusi untuk kemenangan Timnas U-19 Indonesia. "Saya senang bisa mendapat Man of the Match. Saya juga masih dikasih kepercayaan oleh coach Indra dengan bermain di AFF ini. Semoga ke depannya saya bisa konsisten, tetap kerja keras, dan juga kami kompak lagi. Semoga ke depan bisa lebih fokus lagi," ujar dia dalam sesi jumpa pers usai pertandingan.

Profil Kafiatur Rizky

Muhammad Kafiatur Rizky merupakan pemain kelahiran Tangerang Selatan, pada 17 Juli 2006. Ia tumbuh kembang dari keluarga yang lekat dengan dunia sepak bola. Ayahnya adalah Firmansyah, mantan pemain Persija Jakarta era 1997-1999.

Karier sepak bola Kafiatur dimulai dengan bergabung ke Sekolah Sepak Bola (SSB) milik Firman Utina, Bina Sentra FA. Foto Kafiatur yang tengah dilatih mantan gelandang Timnas Indonesia itu pun sempat menjadi perbincangan hangat dalam beberapa jam terakhir di media sosial X atau Twitter.

Setahun menimba ilmu di sana, pemain yang bisa bermain sebagai gelandang serang maupun gelandang box to box itu direkrut tim muda Borneo FC. Kafiatur cukup lama belajar di Kalimantan. Ia juga sempat bermain untuk Borneo FC U-16 dalam ajang Elite Pro Academy.

Pada Juli 2023, Dewa United meminjam Kafiatur dari Borneo. Namun, selama satu tahun memperkuat Tangsel Warriors, dia tidak pernah mendapat kesempatan bermain hingga akhirnya kembali ke Borneo FC pada Juni 2024.

Di level tim nasional perjalanan Kafiatur terbilang naik turun. Dilansir dari akun X @wunderkid_id, pemain berpostur 172 cm itu pertama kali mengikuti seleksi Timnas U-15 Indonesia pada April 2021. Sejak saat itu, dia selalu ikut dalam pemusatan latihan Timnas U-15, U-16, maupun U-17.

Kafiatur mencatatkan debut berseragam Merah Putih pada ajang Piala AFF U-16 2022. Ia tampil menonjol dan menjadi andalan lini tengah skuad asuhan Bima Sakti yang keluar sebagai juara. Namun, penurunan performa dialami Kafiatur pada laga kualifikasi Piala Asia U-17 2023.

Di sisi lain, pesaingnya pada posisi serupa, Ji Da Bin, tengah naik daun. Pemain keturunan Korea Selatan itu perlahan mulai dipercaya Bima Sakti untuk mengisi posisi utama gelandang tengah sampai gelaran Piala Dunia U-17 2023.

Setelah itu, performa Ji Da Bin mulai merosot. Puncaknya terjadi dalam ajang Toulon Tournament pada Maret lalu. Kesempatan itu tak disia-siakan Kafiatur untuk membuat pelatih Timnas U-19 Indonesia terkesan hingga akhirnya membawa dia ke Piala AFF U-19 2024. Sementara itu, Ji Da Bin dicoret dari skuad.

Hingga saat ini, Kafiatur sudah tampil 17 kali di semua Timnas kelompok umur, mulai U-19 hingga U-20 dengan catatan lima gol. Koleksinya masih bisa bertambah mengingat perjalanan Timnas U-19 Indonesia di Piala AFF U-19 2024 berlanjut ke semifinal.

Pelatih Timnas U-19 Indonesia Indra Sjafri (kiri) dan pemainnya Kafiatur Rifky saat memberikan keterangan dalam konferensi pers usai mengalahkan Timor Leste 6-2 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Selasa 23 Juli 2024. | TEMPO/Hanaa Septiana

TRANSFERMARKT

