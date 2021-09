Rekap Hasil Liga Europa: Leicester vs Napoli 2-2, Dinamo Zagreb vs West Ham 0-2

TEMPO.CO, Jakarta - Babak penyisihan grup Liga Europa sudah dimulai pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 17 September 2021. Leicester City ditahan Napoli, sedangkan West Ham mampu mengalahkan Dinamo Zagreb.

Dari Grup C, Leicester City hanya mampu bermain imbang 2-2 saat menjamu Napoli. Gol Leicester dicetak Oyoze Perez dan Harvey Barnes. Sedangkan gol Napoli diborong Victor Osimhen.

Dalam klasemen, kedua tim itu ada di posisi kedua dan ketiga. Mereka tertinggal dari Legia Warsawa yang lebih dahulu bermain dan menang 1-0 atas Spartak Moscow.

Hasil seri juga diraih PSV Eindhoven vs Real Sociedad. Kedua tim yang bermain di Grup B itu harus puas dengan skor 2-2. Di grup sama Monaco mengalahkan Sturm Graz 1-0.

Dari grup G, Bayer Leverkusen mengalahkan Ferencvaros 2-1. Sedangkan Real Betis menekuk Celtic 4-3.

Sementara itu, dari Grup H, klub Liga Inggris West Ham United menang 2-0 di kandang Dinamo Zagreb (Kroasia). Kemenangan itu dipastikan oleh gol Michail Antonio dan Declan Rice.

Hasil Liga Europa

(pekan pertama)

Grup A

Broendby IF vs Sparta Prague 0-0

Rangers vs Lyon 0-2.

Grup B

Monaco vs Sturm Graz 1-0

PSV Eindhoven vs Real Sociedad 2-2.

Grup C

Leicester City vs Napoli 2-2.

Grup D

Eintracht Frankfurt vs Fenerbahce 1-1

Olympiacos vs Royal Antwerp FC 2-1.

Grup E

Galatasaray vs Lazio 1-0

Lokomotiv Moscow vs Marseille 1-1.

Grup F

FC Midtjylland vs Ludogorets Razgrad 1-1

FK Crvena Zvezda vs SC Braga 2-1.

Grup G

Bayer Leverkusen vs Ferencvaros 2-1

Real Betis vs Celtic 4-3.

Grup H

Dinamo Zagreb vs West Ham United 0-2

Rapid Wien vs Genk 0-1.