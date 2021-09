Hasil Liga Conference Pekan Kedua: AS Roma dan Tottenham Hotspur Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Conference (UEFA Conference League) pekan kedua tersaji pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 1 Oktober 2021. AS Roma dan Tottenham sama-sama berhasil menang.

AS Roma, yang berlaga di Grup C menang 3-0 saat menyambangi markas Zorya Luhansk (Ukraina). Klub Liga Italia itu meraih gol lewat Stephan El Shaarawy (menit 7), Chris Smalling (66), dan Tammy Abraham (68).

Roma yang terus menang dalam dua laga awalnya kini memuncaki klasemen dengan nilai 6, unggul 2 pon dari Bodoe/Glimt (Denmark).

Sementara itu, Tottenham Hotspur meraih kemenangan pertamanya di Grup G. Klub Inggris itu, yang sempat ditahan Rennes 2-2 pada pekan pertama, menang 5-1 atas Mura (Slovenia).

Harry Kane memborong tiga gol, yang dilengkapi gol Dele Alli (penalti) dan Giovani Lo Celso. Kini, Spurs memimpin klasemen dengan nilai 4, sama dengan Rennes yang dalam laga lain menang 2-1 atas Vitesse.

Hasil Liga Conference pekan kedua:

Grup A

Alashkert FC vs HJK 2-4

LASK vs Maccabi Tel Aviv 1-1.

Grup B

Gent vs Anorthosis 2-0

Partizan Belgrade vs Flora Tallinn 2-0.

Grup C

Zorya vs AS Roma 0-3

CSKA-Sofia vs Bodoe/Glimt 0-0

Grup D

Alkmaar vs Jablonec 1-0

Cluj vs Randers FC 1-1

Grup E

Feyenoord vs Slavia Prague 2-1

Union Berlin vs Maccabi Haifa 2-0

Grup F

PAOK Thessaloniki FC vs Slovan Bratislava 1-1

FC Copenhagen vs Lincoln Red Imps 3-1.

Grup G

Tottenham Hotspur vs Mura 5-1

Vitesse vs Rennes 1-2

Grup H

Basel vs Kairat Almaty 4-2

Omonia Nicosia vs Qarabag 1-4.

