Hasil Liga 2 Senin Sore: PSMS Medan, Sulut United, Persekat Tegal Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga 2 hadir sepanjang Senin, 12 Oktober 2021. PSMS Medan, Sulut United, dan Persekat sama-sama menang.

Inilah ringkasannya:





PSMS Medan vs Babel United 2-0

PSMS Medan meraih kemenangan perdananya di Grup A. Tim berjulukan Ayam Kinantan ini mengalahkan Muba Babel United dengan skor 2-0 di Stadion Jakabaring, Palembang.

Gol PSMS ke gawang Babel United diciptakan Fiwi Dwipan pada menit ke-49 dan Rachmad Hidayat menit ke-58.

Ini kemenangan pertama yang diraih PSMS. Tim asuhan Ansyari Lubis itu sebelumnya ditahan KS Tiga Naga dengan skor 1-1. Babel United menelan kekalahan kedua setelah takluk 0-1 dari Sriwijaya FC.

Mitra Kukar vs Sulut United 0-1

Sulut United menang 1-0 atas Mitra Kukar dalam pertandingan di Stadion Tuah Pahoe. Kemenangan skuad Garango Utara dipastikan oleh gol bunuh diri bek Mitra Kukar, Agus Nova Wilantara, pada menit ke-58.

Sulut United meraih kemenangan pertama di Grup D setelah ditahan Persewar Waropen 1-1. Mitra Kukar belum pernah menang. Pekan lalu ditahan PSBS Biak 1-1.

PSKC Cimahi vs Persekat 0-1

Dalam pertandingan di Grup B Persekat Tegal mengalahkan PSKC Cimahi dengan skor 1-0 di Stadion Madya, Komplek Gelora Bung Karno, Senayan. Gol Persekat dicetak oleh Agung Supriyanto pada menit ke-79.

Persekat Tegal meraih kemenangan keduanya dan berada di posisi kedua klasemen dengan nilai 6. PSKC di urutan kelima denga nilai 3.

Jadwal Liga 2 Senin, 11 Oktober 2021

18:15 PSG Pati FC vs Persijap

18:15 Sriwijaya FC vs Semen Padang

20:30 Kalteng Putra vs Persewar

20:45 Hizbul Wahtan FC vs PSCS Cilacap.

20:45 Badak Lampung vs Martapura Dewa United.