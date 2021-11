Hasil dan Klasemen Liga 2 Pekan Ke-8: PSCS Cilacap vs Hizbul Wathan FC 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - PSCS Cilacap bermain imbang 0-0 dengan Hizbul Wathan dalam lanjutan Liga 2 pekan kedelapan di Stadion Manahan Solo, Senin, 15 November 2021. Kedua tim gagal mengakhir rentetan hasil tak maksimal yang dialaminya.

PSCS Cilacap kalah tipis salam penguasaan bola (47 persen), tapi unggul dalam hal peluang (5 berbanding 4). Peluang mereka antara lain tercipta lewat Vengko Armedya dan Dimas Galih Gumilang. Sedangkan peluang Hizbul Wathan sempat hadir lewat Rachmat Latif dan Muhamad Kasim Botan. Namun, kedua tim gagal meraih gol.

Ini menjadi kegagalan menang kelima yang dialami PSCS. Mereka masih bertahan di posisi kedua klasemen Grup C denga nilai 12, tertinggal 3 poin dari Persis Solo. Namun, posisi bisa tergeser PSIM Yogyakarta, yang terpaut dua angka dan malam ini akan melawan Persis Solo.

Hizbul Wathan masih belum berhasil meraih kemenangan pertamanya. Mereka ada di dasar klasemen (6) dengan nilai 3.

Selain laga Persis Solo dan PSIM Yogyakarta, yang akan berlangsung di Manahan, mulai 20:30 WIB, malam ini juga akan hadir laga Persekat Tegal vs PSKC Cimahi. Kedua tim akan berlaga di Stadion Madya Senayan, mulai 18.15 WIB.

Hasil dan Jadwal Liga 2 Pekan Kedelapan

Senin, 15 November 2021

PSCS Cilacap vs Hizbul Wathan FC 0-0.

18:15 Persekat Tegal vs PSKC Cimahi (Vidio)

20:30 Persis Solo vs PSIM Yogyakarta (Indosiar).

Selasa, 16 November 2021

15:15 Persijap vs PSG Pati FC (Ochannel)

15:15 Dewa United vs Badak Lampung (Vidio)

18:15 Mitra Kukar vs Persewar (Vidio)

18:30 Semen Padang vs PSMS Medan (Indosiar)

20:30 Perserang vs RANS Cilegon FC (Indosiar).

Rabu, 17 November 2021

15:15 Sriwijaya FC vs PSPS Riau (Indosiar)

15:15 Kalteng Putra vs PSBS Biak (Vidio)

18:15 Sulut United vs Persiba Balikpapan (Vidio)

20:30 KS Tiga Naga vs Babel United (Vidio).

Klasemen Liga 2

