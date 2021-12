Rekap Hasil Liga Europa, Daftar Tim yang Lolos ke Babak 16 Besar dan Playoff

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Europa pada Jumat dinihari, 10 Desember 2021, menampilkan rangkaian laga pekan terakhir babak penyisihan grup. Sejumlah kejutan terjadi, termasuk tersingkirnya Leicester City.

Simak rangkuman hasilnya:

Grup A

Lyon vs Rangers 1-1

Sparta Praha vs Broendby 2-0.

Keterangan: Lyon lolos ke babak 16 besar, Rangers ke playoff, Sparta Praha turun ke Liga Conference.

Grup B

Real Sociedad vs PSV Eindhoven 3-0

Sturm Graz vs AS Monaci 1-1.

Keterangan: Monaco lolos ke babak 16 besar, Real Sociedad ke playoff, PSV turun ke Liga Europa.

Grup C

Legia Warszawa vs Spartak Moskow 0-1

Napoli vs Leicester City 3-2.

Keterangan: Spartak Moskow lolos ke babak 16 besar, Napoli ke playoff, Leicester City turun ke Liga Europa.

Grup D

Fenerbahce vs Eintracht Frankfurt 1-1

Royal Antwerp vs Olympiacos 1-0.

Keterangan: Franfurt lolos ke babak 16 besar, Olympiacos ke playoff, Fenerbahce turun ke Liga Europa.

Grup E

Lazio vs Galatasaray 0-0

Marseille vs Lokomotiv Moscow 1-0.

Keterangan: Galatasaray lolos ke babak 16 besar, Lazio ke playoff, Marseille turun ke Liga Europa.

Grup F

Ludogorets Razgrad vs Midtjylland 0-0

SC Braga vs Crvena Zvezda 1-1.

Keterangan: Crven Zvezda lolos ke babak 16 besar, Baraga ke playoff, Midtjylland turun ke Liga Europa.

Grup G

Celtic vs Real Betis 3-2

Ferencvaros vs Bayer Leverkusen 1-0.

Keterangan: Bayer Leverkusen lolos ke babak 16 besar, Real Betis ke playoff, Celtic turun ke Liga Europa.

Grup H

Genk vs Rapid Wien 0-1

West Ham United vs Dinamo Zagreb 0-1.

Keterangan: West Ham lolos ke babak 16 besar, Dinamo Zagreb ke playoff, Rapid Wien turun ke Liga Europa.

Daftar tim yang lolos ke babak 16 besar Liga Europa:

Lyon, Monaco, Spartak Moscow, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Crvena Zvezda, Bayer Leverkusen, West Ham United.

Daftar Tim yang Menjalani Playoff:

Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiacos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb.

Tim yang turun dari Liga Champions dan masuk babak playoff:

RB Leipzig, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Barcelona, Atalanta, Sevilla, Zenit Saint Petersburg.

Babak playoff digelar 17 dan 24 Februari 2022. Undiannya pada 13 Desember. Sebanyak 16 tim akan berebut 8 tiket ke babak 16 besar Liga Europa.

