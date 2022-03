Rekap Hasil Babak 16 Besar Piala FA: Man City Lolos, Tottenham Kandas

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan babak kelima atau 16 besar Piala FA hadir pada Rabu dinihari, 2 Maret 2022. Manchester City lolos, sedangkan Tottenham Hotspur kandas.

Juara Liga Inggris musim lalu, Manchester City, yang diprediksi akan menang banyak atas Peterborough United justru sedikit kesulitan.

Skuad Pep Guardiola harus menunggu hingga satu jam untuk memecah kebuntuan. Adalah Riyad Mahrez yang pertama kali membobol gawang Peterborough setelah menerim umpan Phil Foden.

Tujuh menit kemudian, Foden kembali menjadi penyuplai assist untuk Jack Grealish sekaligus memastikan the Citizens menyegel satu tempat di perempat final.

Namun hasil postif tidak diikuti tim Premier League lainnya, Tottenham Hotspur. Tandang ke Riverside Stadium, markas Middlesbrough, Tottenham dipaksa bermain hingga perpanjangan waktu setelah skor kaca mata bertahan sampai waktu normal.



Middlesbrough akhirnya mencetak gol krusial di menit 107 lewat usaha Josh Cobum. Spurs sendiri tak mampu mencetak gol balasan dan harus puas angkat kaki dari turnamen ini. Pada babak sebelumnya, Middlesbrough juga menyingkirkan Manchester United lewat adu penalti.

Tiket perempat final juga diraih Crystal Palace usai membungkam Stoke City 2-1. Bermain di Shelhurst Park, Crystal Palace lebih dulu memimpin melalui Cheikhou Kouyate di menit 53.

Tapi keunggulan tuan rumah tak bertahan lama karena Josh Tymon mampu menyamakan skor hanya dalam waktu lima menit. Gol Jairo Riedewald di sisa delapan menit pertandingan memastikan kemenangan bagi Crystal Palace.

Hasil Babak Kelima Piala FA, Rabu:

Middlesbrough 1-0 Tottenham Hotspur

Gol: 1-0 Josh Cobum (107).

Crystal Palace 2-1 Stoke City

Gol: 1-0 Cheikhou Kouyate (53), 1-1 Josh Tymon (58), 2-1 Jairo Riedewald (2-1).

Peterborough United 0-2 Manchester City

Gol: 0-1 Riyad Mahrez (60), 0-2 Jack Grealish (67).

Jadwal Piala FA Berikutnya

Kamis, 3 Maret 2022

02:15 WIB - Luton Town vs Chelsea (RCTI)

03:30 WIB - Southampton vs West Ham

03:15 WIB - Liverpool vs Norwich City

Jumat, 4 Maret 2022

03:15 WIB - Everton vs Boreham Wood.

