Hasil Piala FA: Kalahkan Sunderland 3-2, Fulham Jadi Tim Terakhir Lolos ke Babak 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Fulham menjadi tim terakhir yang lolos ke babak 16 besar Piala FA. Mereka mengalahkan Sunderland dengan skor 3-2 di markas tim Championship tersebut, Stadium of Light, Sunderland, Kamis dinihari WIB, 9 Februari 2023.

Pada putaran kelima, Fulham akan bertemu dengan Leeds yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Februari mendatang.

Harry Wilson membuka keunggulan Fulham pada menit kedelapan, setelah ia mendapatkan umpan dari Carlos Vinicius. Aleksandar Mitrovic dan Andreas Pereira bekerja sama untuk mengemas gol kedua Fulham pada menit ke-59, ketika sang penyerang Serbia mampu menggiring bola di tepi lapangan dan mengirimkannya untuk disambar pemain Brazil Pereira.

X

Sunderland mendapatkan harapan untuk dapat bangkit, ketika Jack Clarke melepaskan sepakan melengkung ke sudut gawang Fulham untuk menjadi gol pada menit ke-77. Namun Layvin Kurzawa merestorasi keunggulan dua gol Fulham pada menit ke-82, melalui sepakan kerasnya setelah menerima assist dari Shane Duffy.

Saat pertandingan memasuki menit ke-90, harapan Sunderland kembali muncul berkat gol pemain pengganti Jewison Bennette. Namun sampai peluit panjang ditiup wasit, The Black Cat mampu mengamankan keunggulan satu gol sekaligus tiket ke putaran kelima.

Susunan pemain:

Sunderland: Anthony Patterson, Trai Hume, Daniel Ballard, Danny Batth, Aji Alese, Patrick Roberts (Alex Pritchard 64'), Abdoullah Ba (Chris Rigg 79'), Dan Neill (Luke O'Nien 64'), Jack Clarke, Edouard Michut (Pierre Ekwah 72'), Amad Diallo (Jewison Bennette 71')

Fulham: Marek Rodak, Kenny Tete (Bobby Reid 65'), Shane Duffy, Tosin Adarabioyo, Layvin Kurzawa, Luke Bernard Harris (Andreas Pereira 46'), Joao Palhinha (Harrison Reed 65'), Harry Wilson, Tom Cairney, Manor Solomon (Daniel James 80'), Carlos Vinicius (Aleksandar Mitrovic 46').

Tim Lain yang Sudah Lolos

Fulham menjadi tim terakhir yang lolos ke babak 16 besar Piala FA. Sebelumnya sudah melaju 15 klub lain, sehingga menghadirkan laga Swansea City vs Manchester City, Manchester United vs West Ham United, dan Sheffield United vs Tottenham Hotspur.

Pilihan Editor: Messi dan Neymar Bermain, PSG Tersingkir di Babak 16 Besar Piala Prancis