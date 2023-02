Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1 Pekan Ke-25: Madura United vs Persita Tangerang 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Madura United vs Persita Tangerang hadir pada pekan ke-25 Liga 1, Rabu, 15 Februari 2023. Laga yang berlangsung di Gelora Madura Ratu Pamelingan ini berakhir dengan skor 1-1.

Madura United unggul lebih dahulu lewat gol Lulinha pada menit ke-46. Gelandang asal Brasil ini mencetak golnya yang ke-10 musim ini setelah meneruskan umpan Esteban Vizcarra.

Persita Tangerang membalas lewat gol Wildan Ramdhani pada menit ke-74. Gol ini tercipta lewat assist Eziquiel Vidal.

Lima menit setelah memberi assist, Vidal harus meninggalkan lapangan. Ia diusir wasit karena mendapat kartu kuning kedua.

Persita Tangerang unggul dalam hal penguasaan bola, mencapai 57 persen. Untuk percobaan tembakan ke gawang lawan dan yang terarah keduanya sama: melakukan 7 dan 2.

Kedua tim gagal menjaga kebangkitannya. Hasil ini membuat Madura United gagal menang enam kali dalam tujuh laga. Mereka menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 4.

Persit gagal menang untuk kedelapan kalinya dalam sembilan laga. Mereka ada di posisi kesembilan klasemen dengan nilai 31.

Laga Madura United vs Persita Tangerang merupakan awal dari jadwal pekan ke-25, menjadi satu-satunya laga yang akan berlangsung hari ini. Pada Rabu, 16 Februari 2023, akan berlangsung dua laga, yakni BhayangkaraSolo FC vs Persija Jakarta dan Borneo FC vs Persikabo 1973.