Jadwal Bola Sabtu 30 Maret 2024: Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 30-31 Maret 2024, akan menampilkan banyak pertandingan menarik. Ada Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, Liga Jepang, Liga Korea Selatan.

Dari dalam negeri, kompetisi Liga 1 akan menampilkan dua pertandingan pekan ke-30. Ada laga Bali United vs Persija Jakarta dan Persis Solo vs Rans Nusantara FC.

Dari Liga Inggris, partai Newcastle United melawan West Ham United di St. James' Park. Aksi kedua tim akan berlangsung mulai 19.30 WIB dengan disiarkan Moji TV.

Setelah itu upaya Tottenham Hotspur dalam mengincar empat besar dengan menjamu Luton Town di Stadion Tottenham Hotspur, Sabtu pukul 22.00 WIB.

Di Liga Jerman, Bayer Leverkusen berusaha memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam semua kompetisi musim ini kala menjamu Hoffenheim di BayArena hari ini pukul 21.30 WIB.

Di Italia, juara bertahan Napoli akan berusaha mencari kemenangannya setelah dua laga terakhir di Liga Italia hanya meraih dua hasil imbang. Victor Osimhen dan kawan-kawan akan menjamu Atalanta di Stadion Diego Armando Maradona, Sabtu pukul 18.30 WIB.

Selain dari liga-liga top Eropa, klub pemain-pemain timnas Indonesia di luar negeri juga akan berlaga. Asnawi Mangkualam berpeluang main di Port FC Thailand, Justin Hubner di Cerezo Osaka Jepang, juga Pratama Arhan di Suwon FC Korea Selatan.

Jadwal bola, Sabtu, 30 Maret 2024:

Liga 1 Indonesia

20:30 Bali United vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio)

20:30 Persis Solo vs Rans Nusantara FC (Vidio).

Liga Inggris

(Pekan ke-30, Vidio)

19:30 Newcastle vs West Ham (Moji TV)

22:00 Bournemouth vs Everton

22:00 Chelsea vs Burnley

22:00 Nottingham vs Crystal Palace

22:00 Sheffield United vs Fulham

22:00 Tottenham vs Luton

00:30 Aston Villa vs Wolves (Moji TV)

03:00 Brentford vs Manchester United.

Liga Spanyol

(Pekan ke-29, Bein Sport/Vidio)

20:00 Getafe vs Sevilla

22:15 Almeria vs Osasuna

00:30 Valencia vs Mallorca

03:00 Barcelona vs Las Palmas.

Liga Italia

(Pekan ke-29, live Bein Sport/Vidio)

18:30 Napoli vs Atalanta

21:00 Genoa vs Frosinone

21:00 Torino vs Monza

00:00 Lazio vs Juventus

02:45 Fiorentina vs AC Milan.

Liga Jerman

(Pekan ke-27, live Mola TV)

21:30 Gladbach vs Freiburg

21:30 Bayer Leverkusen vs Hoffenheim

21:30 Eintracht Frankfurt vs Union Berlin

21:30 RB Leipzig vs Mainz

21:30 Werder Bremen vs Wolfsburg

00:30 Bayern Munchen vs Dortmund.

Liga Prancis

(Pekan ke-24)

23.00 Metz vs AS Monaco

03:00 Lyon vs Reims.

J1 League Jepang

14:00 Cerezo Osaka vs Shonan Bellmare

K-League 1 Korea Selatan

14:30 Suwon FC vs Gimcheon (TVRI).

Thai League 1

18:30 Lamphun Warrior vs Port FC.

